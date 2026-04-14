Россиян допустили к состязаниям по водным видам спорта с флагом и гимном

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях со своим флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics. Решение вступило в силу с 13 апреля.

«Руководство по участию спортсменов в соревнованиях в период политического конфликта» не будет применяться к взрослым спортсменам из России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что за три года World Aquatics и AQIU успешно проводили спортивные мероприятия без конфликтов. По его словам, организация намерена и дальше обеспечивать мирные соревнования для спортсменов из разных стран.

Чтобы участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, российским спортсменам нужно успешно пройти минимум четыре антидопинговые проверки. Первые турниры, где российские спортсмены смогут выступить с национальной символикой, пройдут уже в апреле: матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин — с 21 по 26 апреля на Мальте, а Кубок мира по плаванию — 24 и 25 апреля на Ибице. Кроме того, Россия и Белоруссия вновь стали полноправными членами World Aquatics, пишет Ура.ру.