При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Россиян допустили к состязаниям по водным видам спорта с флагом и гимном

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях со своим флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics. Решение вступило в силу с 13 апреля.

«Руководство по участию спортсменов в соревнованиях в период политического конфликта» не будет применяться к взрослым спортсменам из России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Президент федерации  Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что за три года World Aquatics и AQIU успешно проводили спортивные мероприятия без конфликтов. По его словам, организация намерена и дальше обеспечивать мирные соревнования для спортсменов из разных стран.

Чтобы участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, российским спортсменам нужно успешно пройти минимум четыре антидопинговые проверки. Первые турниры, где российские спортсмены смогут выступить с национальной символикой, пройдут уже в апреле: матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин — с 21 по 26 апреля на Мальте, а Кубок мира по плаванию — 24 и 25 апреля на Ибице. Кроме того, Россия и Белоруссия вновь стали полноправными членами World Aquatics, пишет Ура.ру.

В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
623
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
604
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
585
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
933
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
506
