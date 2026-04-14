В России включат в стаж декретный отпуск по уходу за пятым ребенком

Правительство России скорректировало правила подсчета страхового стажа при назначении пенсий, нововведения коснутся и многодетных семей с пятым ребенком и последующими детьми. Это следует из опубликованных 14 апреля документов правительства, пишет ИА REGNUM.

Изменения произошли в учете периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Раньше действовало ограничение, и такой «декретный» не мог продолжаться более шести лет. Это означает, что учитывались в стаж лишь отпуска по уходу за четырьмя детьми.

Как выяснило «РИА Новости», теперь это ограничение снято, с 1 января 2026 года учитывать начнут всё время ухода за всеми детьми до полутора лет. Таким образом, вырастут страховые пенсии для тех родителей, у кого пять и более детей.

По данным Соцфонда, в России в феврале размер средней пенсии неработающих граждан составил 25,6 тыс. рублей. За год сумма стала больше на 1,8 тыс. рублей.

С 1 апреля Социальный фонд проиндексировал пенсии почти 4 млн россиян. Выплаты проиндексировали по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год, рост составил 6,8%.