Самара - в десятке популярных направлений для трехдневных поездок в апреле

Апрель - первый месяц, когда растаяли снега и можно гулять по улицам и тропинкам и наслаждаться солнцем и весной. При этом далеко не каждый готов брать в это время долгий отпуск, однако можно отправиться в короткую поездку, хотя бы на три дня. Куда же едут для трехдневных путешествий в апреле?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для трехдневного отдыха в апреле 2026 года. На первом месте Москва, на втором Краснодар, а на третьем - Нижний Новгород.



Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле:



Москва, Московская область ― 4510 р.* Краснодар, Краснодарский край ― 3150 р. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4813 р. Волгоград, Волгоградская область ― 3827 р. Севастополь, Крым ― 4873 р. Самара, Самарская область ― 3856 р. Судак, Крым ― 4343 р. Новороссийск, Краснодарский край ― 2576 р. Симферополь, Крым ― 3555 р. Каменномостский, Адыгея ― 6117 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении