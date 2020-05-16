Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
16 мая 2020 09:34
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Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Сроком исполнения указано 15 мая, отвечают за это главы регионов. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления этой федеральной доплаты.
До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщает РИА Новости.
Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.
За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года должны быть выплачены специальные федеральные доплаты к зарплате за особые условия труда работникам стационарных организаций соцобслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном двухнедельном режиме.
До 25 мая должен быть решен вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда.
До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.
Поручается вести мониторинг деятельности стационарных организаций соцобслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых.
Путин также поручил принять меры по оптимизации мероприятий контроля и надзора в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом.
Президент дал поручение также вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер.
Микрофинансовые организации поручено докапитализировать в объеме не менее 12 миллиардов рублей с целью повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП.
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