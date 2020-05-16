Я нашел ошибку
Главные новости: 
Врач рассказал о трудностях выхода из самоизоляции
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
В Самаре COVID заразились три медика больницы Середавина
В Самаре COVID заразились три медика больницы Середавина
Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса
Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 70 человек
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 70 человек
В Самарской области сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды
Ожидается повышение уровня воды рек Волга, Самара и Сок
Ожидается повышение уровня воды рек Волга, Самара и Сок
сегодня  Суббота, 16 мая, 13:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

16 мая 2020 09:34
192
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Сроком исполнения указано 15 мая, отвечают за это главы регионов. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления этой федеральной доплаты.

До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщает РИА Новости.

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.
За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года должны быть выплачены специальные федеральные доплаты к зарплате за особые условия труда работникам стационарных организаций соцобслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном двухнедельном режиме.
До 25 мая должен быть решен вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда. 
До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.

Поручается вести мониторинг деятельности стационарных организаций соцобслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых.
Путин также поручил принять меры по оптимизации мероприятий контроля и надзора в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом.
Президент дал поручение также вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер.
Микрофинансовые организации поручено докапитализировать в объеме не менее 12 миллиардов рублей с целью повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
905
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1126
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1122
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1149
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1019
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
1058
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2618
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
1994
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2597
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2827
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2973
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3426
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные