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Оперативный штаб СО: в рамках акции #МыВместе волонтеры продолжают помогать пожилым людям на самоизоляции

30 ноября 2020 22:38
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Эпидемиологическую ситуацию в области по-прежнему характеризует еженедельный рост выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции.

В понедельник, 30 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Эпидемиологическую ситуацию в области по-прежнему характеризует еженедельный рост выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. По информации, предоставленной руководителем регионального управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой, на сегодняшний день показатель заболеваемости составляет 8 на 100 тысяч населения (по РФ – 17,94), выявлено 254 случая. Всего на 48-й неделе зафиксировано 1697 случаев коронавируса, рост к предыдущей неделе составил 9,97%. Наибольшее число инфицированных выявляется по итогам обследования людей с признаками ОРВИ, наименьшее – среди контактных, поскольку они, согласно новым требованиям, тестируются после появления клинических признаков заболевания.

Анализ показателей заболеваемости по возрастам на 100 тысяч населения показывает небольшое снижение в группе 30-49 лет. По всем остальным возрастам фиксируется рост, в том числе в группе 65+. Лабораторные исследования в области проводятся в 15 лабораториях (7 негосударственных, 8 государственных учреждений), охват тестированием превышает норму 200 на 100 тысяч населения и составляет за неделю 229,5. Если брать ежедневный показатель, то на 30 ноября – 247,6 на 100 тысяч населения.

Важно отметить, что вторую неделю подряд фиксируется снижение зарегистрированных случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний – на 1,1 и 5,6 % соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Однако устойчивым этот тренд специалисты пока назвать не могут.

Глава регионального Роспотребнадзора отметила превышение на 34,2% эпидпорога по гриппу и ОРВИ по совокупному населению, и в 3,4 раза – в возрастной группе от 15 лет и старше.

«К сожалению, мы фиксируем возрастающий тренд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки — 254 случая подтвержденного диагноза COVID-19, две недели назад было меньше 200 случаев. Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением. Заболевание остается достаточно неизученным и непредсказуемым. Хотя некоторые показатели обнадеживают, количество внебольничных пневмоний уже вторую неделю снижается, но, тем не менее, остается высоким. На сегодняшний день справляться с ситуацией мы можем, только строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы – социального дистанцирования, ношения масок, применения антисептиков», — прокомментировал Виктор Кудряшов.

Также председатель Правительства Самарской области акцентировал внимание на необходимости вести жесткий контроль обстановки в социальных учреждениях стационарного типа, принимать все требуемые меры безопасности в отношении сотрудников, заходящих на трудовые смены.

О ситуации в медицинских учреждениях доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он отметил: на протяжении последних 4 недель в области на стационарном лечении находится порядка 5500 пациентов и в три раза больше лечатся амбулаторно. Свободный коечный фонд на данный момент составляет больше 18%, резервные 272 места введут, если процентный показатель снизится до 12, пока же этого не требуется. Что касается санаторно-курортных учреждений, занятых в процессе долечивания пациентов, то на данный момент развернуто 485 коек. На 30 ноября 371 пациент находится на лечении, а 223 человека уже выписали. В резерве второй очереди по этому направлению находится 274 места.

Амбулаторных пациентов продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами. Их получили уже 7595 пациентов. Каждый день обеспечивается от 500 до 1000 пациентов.

«Нам удалось достаточно быстро разместить государственный заказ и приобрести необходимые медикаменты. Не все регионы справились с этой задачей. Самарская область здесь среди лидеров. Кроме того, из регионального бюджета выделяются дополнительные средства, в том числе на формирование запаса лекарственных препаратов в стационарах», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

От гриппа привито уже 73,5% от запланированного количества жителей Самарской области, это 44% от всей численности населения региона. Вакцинация от гриппа в том числе помогает смягчить тяжесть заболевания коронавирусом. В этой связи Виктор Кудряшов дал поручение главам муниципалитетов доложить, как идет прививочная кампания на их территориях.

На вопрос председателя Правительства региона о ситуации с обеспечением медучреждений кислородом Армен Бенян сообщил: все пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, ее получают. На данный момент более 3200 коек обеспечены кислородом, также в арсенале врачей — более 500 кислородных концентраторов. К концу недели поступят дополнительно более 400 таких концентраторов. «Кроме того, на 1000 коек дополнительно в тех учреждениях, которые мы открывали, в настоящий момент уже закончены внутренние работы по проведению магистралей и идет установка тех газификаторов, которые временно переданы нам из пяти промышленных предприятий региона, до того момента, когда будут осуществлены поставки газификаторов, которые были закуплены на дополнительные деньги федерального бюджета», — отметил министр здравоохранения.

С завтрашнего дня число бригад скорой помощи увеличивается с 55 до 65 благодаря дополнительным средствам из регионального бюджета. Усилить транспортное обеспечение мобильных бригад помогают муниципалитеты. Также прорабатывается методология доставки пациентов на исследования и обратно домой с «Яндекс такси».

Один из важнейших вопросов, поднятых на оперативном штабе, касался возрастной группы 65+. Как было отмечено специалистами Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость на 100 тысяч населения в этой возрастной группе увеличилась. «Понятно, что при значительном росте заболеваемости в самой уязвимой группе – 65+, нужно создать дополнительное условия для того, чтобы пожилые люди как можно меньше нарушали режим самоизоляции. Не у всех есть родственники, которые могут помочь с продуктами, и здесь мы очень рассчитываем на волонтеров», — подчеркнул председатель Правительства области.

Акция #МыВместе в Самарской области продолжается: пожилые одинокие люди старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться за помощью волонтёров, для этого работают телефоны горячих линий. Жители Самарской области могут обращаться по номеру 8 800 505 78 63. Также работают муниципальные горячие линии. Жители Самары могут звонить по номеру 8 846 998 67 07, жители Тольятти — 8 8482 31 28 87. Время работы горячих линий с 09.00 до 18.00. Волонтёрские штабы акции #МыВместе работают во всех 37 муниципальных образованиях области.

Заместитель министра образования и науки — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев отметил, что за три дня — с 27 по 29 ноября – волонтеры предоставили 533 консультации и приняли 33 заявки непосредственно на оказание помощи, из них 30 исполнены, 3 находятся в работе. В региональном штабе мобилизовано 45 волонтеров, волонтеров-медиков – 601, 2028 добровольцев — в муниципалитетах.

О том, какие меры принимаются на торговых объектах Х5 Retail Group, доложил руководитель управления по работе с государственными органами и СМИ макрорегиона «Волга» торговой сети Тимур Баймуллин. Как он сообщил, соблюдаются все постановления Главного санитарного врача, нормативные документы Правительства Самарской области, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции: это касается и информирования, и обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников, и санитарной обработки, и разметки, и контроля соблюдения социальной дистанции, создания запаса дезсредств и СИЗ. «Повышенный контроль ведется в цехах собственного производства. Оперативно реагируем на все замечания минпромторга, проводим проверки, привлекаем к взысканиям тех, кто не соблюдал требования. Регулярно совершаются объезды магазинов в целях контроля за масочным режимом», — подчеркнул Тимур Баймуллин.

Учитывая приближающиеся новогодние праздники и связанный с ними наплыв покупателей, Виктор Кудряшов предложил рассмотреть возможность разместить на входах в магазины информационных графиков посещаемости, чтобы люди могли сориентироваться, когда лучше идти в магазин, чтобы избежать скопления народа.

На штабе с докладом выступила помощник президента компании «Виктор и Ко» по внешним связям ТРК «Космопорт» Милана Серебрякова. Она также рассказала, как обеспечиваются санитарно-эпидемиологические требования в торговом центре, и обратила внимание участников штаба на то, что нередки ситуации, когда посетители заходят в ТЦ в маске, а затем ее снимают. Бывают и случаи агрессивного поведения в ответ на замечания сотрудников центра о необходимости соблюдать масочный режим. В таких случаях нарушителей передают полиции. Она предложила сделать патрулирование в выходные, когда поток посетителей больше, постоянным, а в будни усилить рейды.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер проверяют и в муниципалитетах.

С 20 по 27 ноября этого года органами местного самоуправления составлен 191 административный протокол. По сравнению с предыдущей неделей это на 12% больше.

В рамках исполнения решения оперштаба сотрудники органов исполнительной власти региона проверили, как ведется работа в г.о. Новокуйбышевск, муниципальных районах Елховский, Шигонский, Кинельский. Принят ряд мер, чтобы улучшить проводимый контроль за соблюдением ограничительных мер на местах. Запланирован график выездов в другие муниципалитеты, передает пресс-служба облправительства.

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