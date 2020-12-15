Николай Ренц обратился к жителям Самарской области по ситуации с COVID-19 

Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказал, что в регионе ввели более 90 % первой партии в 1000 доз вакцины от новой инфекции "Спутник V", поступившей 11 декабря.
Ренц сообщил, что в тот же день вакцины доставили в медучреждения области и начали прививать медработников.
Подробнее в видео, передает пресс-служба оперштаба СО.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
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