Матвиенко: при определении понятия "самоизоляция" важно не нарушить права граждан

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что при подготовке законопроекта, который определит термин "самоизоляция", важно соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранением их прав. Об этом она заявила журналистам в среду, передает ТАСС.

"Сложность, конечно, будет в том, что, с одной стороны, мы должны на основе анализа сделать все, чтобы не узаконить те меры, которые могут в той или иной мере нарушать права граждан, с другой стороны, дать определение тем необходимым мерам, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Этот баланс нужно найти", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что пока не готова сказать, как будут называться эти меры. К примеру, по ее словам, социальная дистанция может быть названа в законопроекте как-то иначе. "Чтобы граждане понимали, что эти меры закреплены законом, понимали меру своей ответственности за их выполнение, чтобы никому не приходило в голову самостоятельно принимать избыточные, ненужные ограничительные меры", - сказала спикер Совфеда.

Сенатор подчеркнула, что нужно четко определить, какие решения должны приниматься на федеральном уровне, а какие на региональном и муниципальном уровнях. "Мы временно сейчас много полномочий передали субъектам Федерации, мы также это проанализируем. Это работа непростая. Она потребует времени", - сказала Матвиенко.

Подготовка предложений

Председатель СФ сообщила, что Совет палаты накануне принял решение поручить трем комитетам "активно заняться работой" по подготовке предложений. Речь идет о комитетах по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по социальной политике.

Конкретные сроки окончания этой работы не определены. "В данном случае не нужно торопить никого. Нужна серьезная мыслительная работа, анализ того, что произошло в период пандемии, последствий, которые она принесла, естественно, тех новых условий, в которых оказались все наши граждане", - сказала Матвиенко. "Мы договорились о промежуточных сроках. В декабре три комитета должны будут доложить Совету Федерации о проделанной работе, как она идет", - добавила она.

Ранее Матвиенко заявила в интервью ТАСС, что считает необходимым законодательно разъяснить понятия, связанные с ограничительными мерами ("самоизоляция", "режим самосохранения", "социальная дистанция"), а также определить порядок их применения, чтобы никто "не занимался отсебятиной".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС



