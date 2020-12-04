  Биологи выявили три продукта, блокирующие коронавирус

132

Химические соединения в винограде (преимущественно мускатных сортов), темном шоколаде и зеленом чае способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2, в результате чего останавливается распространение коронавируса в организме.

Такие данные в ходе своего исследования получили биологи из Университета Северной Каролины. Выводы ученых опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.

Ведущий автор исследования профессор биологии Де-Ю Се вместе с коллегами исследовали продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия органических соединений, которые способны подавлять прикрепление вируса и его распространение в клетках человека.

- У вируса SARS-CoV-2 есть так называемая "основная протеаза" - Mpro. Она крайне необходима для репликации и "самосборки". Если удается подавить ее действие или полностью деактивировать, вирус умирает, - отметил профессор.

Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что Mpro ингибируется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

- Вещества в зеленом чае и винограде очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину, - заявил Де-Ю Се.

Так, в зеленом чае, по словам исследователей, оказалось пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.

В винограде ингибиторы вируса содержатся в кожуре и семенах. Ученые добавили, что подавляющими SARS-CoV-2 являются вещества, которые используются растениями для собственной защиты.

Напомним, в середине ноября группа ученых из Германии заявила, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай способны подавлять до 97 процентов патогенов коронавирусной инфекции в организме. По их словам, эти продукты создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус, сообщает РГ.ру

Фото pixabay.com