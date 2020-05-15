«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса

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Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.«По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам», — написал Дмитрий Медведев.Председатель партии отметил, что деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных — несмотря на то, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде медучреждений их все еще не хватает.Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь провели онлайн-совещание. Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский Край, Забайкальский край и Еврейская автономная область.Кроме того, Андрей Турчак рассказал, что часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтёрских центров партии жителям всех регионов страны.«Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах (например, Ленинградская область, Мурманская область и другие) уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты — перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать — уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе», — сказал Андрей Турчак.Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь гражданам в период пандемии: «Мы видим вашу активность и помощь для работы медиков, для их комфорта, безопасности, и поэтому считаем, что доброе дело, которое вы делаете, должно быть доведено до нуждающихся. Благодарю партию за помощь медработникам и высокую гражданскую ответственность».Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» в ходе федеральной акции «Спасибо врачам» уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране. Через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в красной зоне — порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.Как отметил руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в СГД Александр Живайкин, депутаты всех уровней фракции «Единая Россия» нашего региона во время эпидемии коронавируса оказывают посильную помощь нуждающимся. Среди тех, кто уже получил поддержку от наших парламентариев-единороссов - ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, самостоятельно воспитывающие детей матери, пенсионеры.Особое внимание уделяется медработникам, на которых сейчас легла основная нагрузка по противодействию инфекции. Ряду медучреждений области перечислены крупные денежные суммы. Помощь врачам оказывается и персонализировано. Более 5 млн. собранных личных средств единороссов были потрачены на приобретение бытовой и оргтехники, свежих овощей и фруктов, других продуктов питания.Пожертвования партийцев и депутатов продолжают поступать. Они также будут потрачены на оказание поддержки медиков и нуждающихся граждан.