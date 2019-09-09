Баскетбольная «Самара» — вторая на Кубке Ярославля

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В воскресенье завершился традиционный предсезонный Кубок Ярославля. За трофей боролись четыре команды: местный «Буревестник», представитель Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород», фарм-команда питерского «Зенита», а также «Самара».Наша команда начала турнир с крупной победы над «Зенитом-2» — 104:57. Самыми результативными в составе самарцев стали Алексей Нестеров и Александр Лавников, набравшие по 13 очков.Во второй игровой день «Самара» уступила «Нижнему Новгороду» — 76:89. Вновь результативно сыграл Александр Лавников — 14 очков. Владимир Пичкуров и Баден Яксен набрали по 13.В заключительном туре команда Игоря Грачева оказалась сильнее «Буревестника» — 77:74. Антон Глазунов набрал 17 очков, Алексей Нестеров — 15.«Самара» завершила турнир на втором месте. Обладателем Кубка стал «Нижний Новгород».21-23 сентября «Самара» проведет контрольные матчи в Москве с МБА и ЦСКА-2.1-3 октября в Самаре состоится традиционный Кубок Приматова.