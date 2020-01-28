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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Завтра «Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции

28 января 2020 23:29
52
В рамках сбора запланированы 4 игры.
Завтра «Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции.

В рамках сбора запланированы 4 игры.

2 февраля -«Чайка» Песчанокопское и «Динамо» Брест.

8 февраля -«Нефтехимик» Нижнекамск и «Раннерс» Дания.

Начало матчей в 13-00 и 18-00 самарского времени, передает пресс-служба ФК "КС". 
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Комментарии


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