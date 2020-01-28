Завтра «Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции
28 января 2020 23:29
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В рамках сбора запланированы 4 игры.
2 февраля -«Чайка» Песчанокопское и «Динамо» Брест.
8 февраля -«Нефтехимик» Нижнекамск и «Раннерс» Дания.
Начало матчей в 13-00 и 18-00 самарского времени, передает пресс-служба ФК "КС".
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