Защитник Виталий Лысцов стал игроком ПФК "Крылья Советов"
2 сентября 2019 21:19
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Также Виталий выступал за юношеские сборные команды России, за молодежную сборную страны защитник провел девять матчей и забил один гол. За "Крылья Советов" Виталий Лысцов будет выступать под номером 5.
Срок соглашения с игроком рассчитан на три года, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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