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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Защитник Виталий Лысцов стал игроком ПФК "Крылья Советов"

2 сентября 2019 21:19
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Срок соглашения с игроком рассчитан на три года.
Защитник Виталий Лысцов стал игроком ПФК "Крылья Советов". Будучи воспитанником московского "Локомотива", 24-летний футболист основную часть своей карьеры провел в Португалии, где играл за команду Б "Бенфики", а также за клубы "Униан Лейрия" и "Тондела".

Также Виталий выступал за юношеские сборные команды России, за молодежную сборную страны защитник провел девять матчей и забил один гол. За "Крылья Советов" Виталий Лысцов будет выступать под номером 5.

Срок соглашения с игроком рассчитан на три года, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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