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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Женская команда "Крыльев Советов" выиграла турнир в Ульяновске

19 декабря 2019 14:43
96
Сразу две футболистки
В Ульяновске завершился Новогодний межрегиональный турнир, в котором приняла участие женская команда "Крыльев Советов", составленная из девочек 2004-2005 года рождения (тренеры Галина Комарова и Андрей Дементьев). Футболистки "Крыльев" стали победителями турнира, уверенно обыграв всех своих соперников.

В групповой стадии наши девчонки разгромили СШОР-Волга (Ульяновск) – 9:0, "Луч" из Йошкар-Олы – 12:0 и футбольный клуб "Зара" – 13:1. В матче за первое место самарчанки вновь встретились с "Зарой" и также были сильнее – 9:0.

Сразу две футболистки "Крыльев" получили индивидуальные награды турнира. Юлия Рябова стала лучшим бомбардиром, а Мария Степашева – лучшим игроком, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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