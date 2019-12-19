Женская команда "Крыльев Советов" выиграла турнир в Ульяновске
19 декабря 2019 14:43
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В групповой стадии наши девчонки разгромили СШОР-Волга (Ульяновск) – 9:0, "Луч" из Йошкар-Олы – 12:0 и футбольный клуб "Зара" – 13:1. В матче за первое место самарчанки вновь встретились с "Зарой" и также были сильнее – 9:0.
Сразу две футболистки "Крыльев" получили индивидуальные награды турнира. Юлия Рябова стала лучшим бомбардиром, а Мария Степашева – лучшим игроком, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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