Юноши "Крыльев" вышли в 1/4 финала Первенства России и сыграют с "Лучом"

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Команда "Крылья Советов-ЦПФ" 2002 года рождения (тренеры Дмитрий Шуков, Александр Орешников и Сергей Шишкин) успешно завершила свое выступление на групповом этапе финального турнира Первенства России, который проходит в Сочи. Сегодня самарцы обыграли "Динамо" из Барнаула – 1:0 (гол на счету Ломакина) и вышли в плей-офф с первого места в своей группе. Напомним, что ранее "Крылья" разгромили "Тамбов" – 3:0 и сыграли вничью 1:1 с командой "Коломяги".В рамках 1/4 финала турнира "КС-ЦПФ" сыграют с "Лучом" из Владивостока. Эта игра состоится во вторник, 26 ноября. Прямая трансляция матча будет доступна на канале "Крылья Советов-ЦПФ" в Youtube, передает пресс-служба ФК "КС".