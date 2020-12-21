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Волейбольная «Нова» завершила календарный год матчами в Ярославле

21 декабря 2020 14:11
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В игре с «МГТУ» «Нова» смогла проявить свои лучшие качества и переиграла ближайшего конкурента со счетом – 3:0.

Соперниками волжан стали лидеры западной зоны лиги «А». В игре с «МГТУ» «Нова» смогла проявить свои лучшие качества и переиграла ближайшего конкурента со счетом – 3:0.

Самым результативным игроком в составе волжан стал капитан Александр Чефранов. В матче с «Ярославичем» развить свой успех у «Новы» не получилось. И хотя во второй партии у нашей команды был шанс перевернуть игру, более опытные хозяева площадки не позволили гостям отпраздновать успех. Фаворит западной зоны переиграл «Нову» – 3:0. Впереди у «Новы» небольшие новогодние каникулы, а уже 9 января в Новокуйбышевске волжане сыграют с «Искрой» из Одинцово.

 «Оцениваю выступление нашей команды в Ярославле положительно. Мы здорово сыграли с «МГТУ», игроки действовали уверено и практически не допускали ошибок. Прием, конечно, нас беспокоил, но ребята показали высокий процент реализации атак с не самых удобных позиций. А вот с «Ярославичем» атака не задалась. Мощная подача хозяев отодвинула нас от сетки отсюда и результат. В общем, я думаю, задачу минимум мы решили, будем расти дальше», – отметил главный тренер ВК «Нова» Максим Ворежонков.

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