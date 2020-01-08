Во время "Новогодних каникул" УСЦ "Чайка" посетило более 15000 любителей активного отдыха
8 января 2020 17:54
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А зима продолжается, все на лыжи, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".
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