Во время "Новогодних каникул" УСЦ "Чайка" посетило более 15000 любителей активного отдыха

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Вот и подходит к концу последний праздничный день "Новогодних каникул". За этот период УСЦ "Чайка" посетило более 15000 любителей активного отдыха и профессионалов лыжного спорта.А зима продолжается, все на лыжи, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".