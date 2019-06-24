Вэнг Ли Вэй: "Российско-Китайские игры проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием"

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Об этом сообщается в Твиттере пресс-службы МинСпорта СО."Российско-Китайские игры проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием. Приятно, что Правительство региона уделило такое внимание подготовке и проведению соревнований", - говорится в сообщении.Фото: пресс-службы МинСпорта СО