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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Вэнг Ли Вэй: "Российско-Китайские игры проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием"

24 июня 2019 20:31
131
Вэнг Ли Вэй, руководитель отдела молодежного спорта Ген администрации Китая по спорту.
Об этом сообщается в Твиттере пресс-службы МинСпорта СО.

Вэнг Ли Вэй, руководитель отдела молодежного спорта Ген администрации Китая по спорту:

"Российско-Китайские игры проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием. Приятно, что Правительство региона уделило такое внимание подготовке и проведению соревнований", - говорится в сообщении.


Фото:    пресс-службы МинСпорта СО
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