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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Валерия Фомина из Чапаевска на Кубке России завоевала бронзу в толкании ядра

10 марта 2020 17:59
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В Новочебоксарске состоялся Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Новочебоксарске (Чувашия) состоялся Кубок России Флаг Российской Федерации по легкой атлетике (в закрытых помещениях) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Валерия Фомина из Чапаевска (тренер - Марина Вострикова) в толкании ядра завоевала бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.




Фото:  пресс-служба минспорта СО 
 
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