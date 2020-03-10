Валерия Фомина из Чапаевска на Кубке России завоевала бронзу в толкании ядра
10 марта 2020 17:59
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Валерия Фомина из Чапаевска (тренер - Марина Вострикова) в толкании ядра завоевала бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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