В субботу "Крылья" проведут заключительный матч в 2020-м году

34

Сегодня наша команда провела очередную тренировку в преддверии заключительного матча в этом году.

Несмотря на холодную погоду, занятия проходят в полном объеме. В предстоящей игре не сможет принять участие Александр Солдатенков, получивший в матче с "Оренбургом" красную карточку.

К 26-му туру ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертую строчку турнирной таблицы с 52 очками. "Енисей", с которым предстоит сыграть самарцам, находится на 9 месте, набрав 37 очков.

Матч "Крылья Советов" – "Енисей" пройдет в субботу, 5 декабря на "Самара Арене" и начнется в 15-00 по самарскому времени. Билеты на эту игру можно приобрести здесь. Прямая трансляция матча будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"