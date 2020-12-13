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В следующем году марафон Сокольи горы состоится 30-31 января

13 декабря 2020 11:57
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В следующем году марафон Сокольи горы состоится 30-31 января

В лыжном марафоне «Сокольи горы»-2020, который проходил на базе "Чайка", приняли участие около 900 человек из 6 стран, 48 регионов России и 161 города. Главная миссия соревнований – это не только развитие лыжного движения, но и событийного туризма.

В следующем году марафон Сокольи горы состоится 30-31 января, сообщает Минспорта региона.

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