В первом туре "Крылья Советов" играют с ЦСКА

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В первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):"Зенит" – "Тамбов""Спартак" – "Сочи""Ростов" – "Оренбург""Локомотив" – "Рубин""Ахмат" – "Краснодар""Арсенал" – "Динамо""Урал" – "Уфа"В минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".