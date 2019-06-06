Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 7 июня, 00:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/06:
USD 65.12
-0.04
EUR 73.37
-0.05
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В первом туре "Крылья Советов" играют с ЦСКА

6 июня 2019 22:55
80
Стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.
Как передает sport-express.ru, стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.

В первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):

"Зенит" – "Тамбов"
"Спартак" – "Сочи"
"Ростов" – "Оренбург"
"Локомотив" – "Рубин"
"Ахмат" – "Краснодар"
"Арсенал" – "Динамо"
"Крылья Советов" – ЦСКА
"Урал" – "Уфа"

В минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1058
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
879
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1150
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8160
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8629
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8339
Весь список
Спорт в регионе
6 июня 2019  22:55
Стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.
В первом туре "Крылья Советов" играют с ЦСКА
Стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.   Спорт в регионе
80
4 июня 2019  20:50
Прогнозы на Португалия – Швейцария
Прогнозы на Португалия – Швейцария
 В первом полуфинале Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария. Кстати, решающие матчи как раз пройдут в Португалии, так что у хозяев будет двойная... Спорт в регионе
95
4 июня 2019  20:45
Товарищеский матч Япония – Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч Япония – Тринидад и Тобаго
 5 июня сборная Японии проведет товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго. Спорт в регионе
86
4 июня 2019  20:41
«Реал» купил нападающего сборной Сербии
«Реал» купил нападающего сборной Сербии
 «Реал» Мадрид на своем официальном сайте объявил о приобретении нападающего сборной Сербии Луки Йовича.  Спорт в регионе
83
4 июня 2019  20:32
Мексика - Венесуэла
 Международный товарищеский матч пройдет шестого июня 2019-го года. Мексика примет Венесуэлу. Хозяева явные фавориты.  Спорт в регионе
88
4 июня 2019  20:28
«Сент-Луис» — «Цинциннати». 05.06.2019. Бейсбол. МЛБ. Регулярный сезон.
«Сент-Луис» — «Цинциннати». 05.06.2019. Бейсбол. МЛБ. Регулярный сезон.
 «Кардиналы» из Сент-Луиса выиграли четыре матча подряд, и сегодня планируют оформить самую длинную выигрышную серию в сезоне. Спорт в регионе
93
4 июня 2019  20:12
«Галатасарай» - «Анадолу Эфес»
«Галатасарай» - «Анадолу Эфес»
 На третий поединок серии плей-офф чемпионата Турции, в котором «Галатасарай» 5 июня принимает «Анадолу Эфес». Спорт в регионе
90
Весь список


Видео
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
311
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
327
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
243
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
687
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
945
Весь список

Фоторепортажи
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
552
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
497
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
628
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
536
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
973
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
909
Весь список

Мероприятия
Самарские онкологи провели профилактическую акцию «Здоровая мама – счастливый малыш»
В СО сотрудники ГИБДД провели акцию «Я вдохновенно Пушкина читал»
Самарская область отпразднует День России
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные