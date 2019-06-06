В первом туре "Крылья Советов" играют с ЦСКА
6 июня 2019 22:55
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В первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):
"Зенит" – "Тамбов"
"Спартак" – "Сочи"
"Ростов" – "Оренбург"
"Локомотив" – "Рубин"
"Ахмат" – "Краснодар"
"Арсенал" – "Динамо"
"Крылья Советов" – ЦСКА
"Урал" – "Уфа"
В минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".
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