В канун Нового года на стадионе «Самара Арена» прошел 6-километровый массовый лыжный забег

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В Олимпийском парке подготовлена лыжня для классического и конькового хода протяженностью 2 километра. Стоит отметить – это единственная в Самаре лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время, которая работает круглосуточно.Несмотря на сложные погодные условия – сильный ветер и метель – на старт вышли 72 участника - 28 девушек и 44 парней. Самому юному участнику всего 1 год, а самой опытной лыжнице – 64 года.Ну что сказать, традиционный зимний вид спорта в очередной раз подарил заряд бодрости, эмоций и драйва как участникам, так и зрителям. Яркий старт, напряженная борьба на дистанции и финиш в дружественной атмосфере – все это дополнило радостное настроение в ожидании приближающегося праздника.Все участники получили медали Самарской Олимпийской Деревни. А победители памятные призы.Призовые места распределились следующим образом:- среди мужчин – Павловский Александр, 3 место; Данилов Иван, 2 место, Корнеев Дмитрий, 1 место.- среди женщин - Сидорова Таисия, 3 место; Черпакова Виолетта, 2 место; Никитина Елена, 1 место.Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”.Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, передает пресс-служба облправительства.Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+