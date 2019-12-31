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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В канун Нового года на стадионе «Самара Арена» прошел 6-километровый массовый лыжный забег

31 декабря 2019 15:21
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На территории Самарской Олимпийской Деревни стартовал массовый лыжный забег для всех желающих проводить уходящий год весело и спортивно.
31 декабря 2019 года в 12:00 на территории Самарской Олимпийской Деревни стартовал массовый лыжный забег для всех желающих проводить уходящий год весело и спортивно.

В Олимпийском парке подготовлена лыжня для классического и конькового хода протяженностью 2 километра. Стоит отметить – это единственная в Самаре лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время, которая работает круглосуточно.

Несмотря на сложные погодные условия – сильный ветер и метель – на старт вышли 72 участника - 28 девушек и 44 парней. Самому юному участнику всего 1 год, а самой опытной лыжнице – 64 года.

Ну что сказать, традиционный зимний вид спорта в очередной раз подарил заряд бодрости, эмоций и драйва как участникам, так и зрителям. Яркий старт, напряженная борьба на дистанции и финиш в дружественной атмосфере – все это дополнило радостное настроение в ожидании приближающегося праздника.

Все участники получили медали Самарской Олимпийской Деревни. А победители памятные призы.

Призовые места распределились следующим образом:

- среди мужчин – Павловский Александр, 3 место; Данилов Иван, 2 место, Корнеев Дмитрий, 1 место.
- среди женщин - Сидорова Таисия, 3 место; Черпакова Виолетта, 2 место; Никитина Елена, 1 место.

Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”.

Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, передает пресс-служба облправительства.

Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+ 
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Комментарии


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