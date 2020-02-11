В Тольятти состоялись финалы № 3 и 4 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
11 февраля 2020 16:41
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За победу сражались сильнейшие спидвеисты мира
Капитан тольяттинской "Мега Лады" Даниил Иванов один заезд выиграл, во втором - завоевал серебро, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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