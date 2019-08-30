В Самаре состоялся турнир по баскетболу Samara Open, ставший рекордным по количеству участников
30 августа 2019 19:30
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Нынешний турнир стал рекордным по количеству участников.
Мероприятия в рамках турнира Samara Open начались еще за день до старта баскетбольных матчей. Так, в спортивном комплексе «Молодежный» прошел мастер-класс легенды советского баскетбола, Олимпийского чемпиона 1972 года Ивана Едешко. Азы мастерства постигали воспитанники детско-юношеских спортивных школ Самарской области. В этот же день был был организован судейский семинар известного российского арбитра Алексея Давыдова.
По традиции, в день турнира состоялась церемония возложения цветов у мемориальной доски Ю.П.Тюленова, которая установлена на доме, где он жил (ул. Садовая , 212б).
В пятницу утром площадь Куйбышева стала одной большой баскетбольной площадкой – здесь на 23 кортах около 300 команд боролись за награды в 14 различных категориях. В этом году впервые соревнования проходили в группе «Элит», где выступали профессиональные стритбольные команды, входящие в ТОП-35 рейтинга Международной федерации баскетбола.
Открытие Samara Open стало яркой и масштабной церемонией – ролик об истории становления самарского баскетбола, выступление артистов, баскетбольные трюки, ходулисты.
В приветственном видеообращении глава региона Дмитрий Азаров, стоявший у истоков турнира SamaraOpen, отметил, что из-за служебной командировки он впервые за десять лет проведения турнира не смог принять в нем участие. Он пожелал всем участникам турнира успехов в четной борьбе и отметил, что на таком турнире проигравших не бывает — победителями будут все участники Samara Open.
«Сердечно приветствую вас на церемонии открытия десятого, юбилейного турнира Samara Open. Турнира, который посвящен замечательному тренеру Юрию Павловичу Тюленеву – настоящему патриоту нашей Родины, патриоту баскетбола, человеку, преданному стране, любимому делу до последнего своего дня, — отметил Дмитрий Азаров в видеообращении. – Я хочу поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, разных стран для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами».
Участники и болельщики также смогли увидеть шоу «летающих баскетболистов», где прыжки на батуте сочетались с эффектными бросками в корзину. Не менее ярким и захватывающим стал товарищеский «Матч Звезд» между сборными «красных» и «синих». За команду «красных» под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призер чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды «Самара» — Баден Яксен, Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичюс, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы среди ветеранов Игорь Бочкарев. В «синих» майках – этой командой руководил известный тренер Сергей Зозулин, — сыграли самый титулованный баскетболист России, а ныне — министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки «Самары» — Антон Глазунов, Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды «Самара-ДЮБЛ» Ольга Овчаренко и депутат Самарской Губернской Думы Виталий Коротких. В матче, где актер Сапрыкин метко попадал издали, министр Панов направо и налево раздавал блок-шоты, а тренер Едешко требовал от «красных» выполнения его установок, победила команда «синих» — 14:13. Автографы и селфи со звездами из мира баскетбола, кино и спорта получили все желающие.
После «Матча звезд» на 23 площадках команды-участницы турнира SamaraOpen-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей. В большинстве возрастных категорий победителями стали команды Самарской области. И это не только города Самара или Тольятти. Так, в категории «Девушки 2002-2003 года рождения» второе место заняла команда из Отрадного, третье – из Клявлино.
В самой престижной категории «Элит» золотые награды получила команда из Латвии Getto, которая в финале обыграла самарскую команду «Поколение» — (21:12).
Помимо матчей, участников и гостей турнира ждали различные конкурсы, в частности рекордный бросок (необходимо было отправить мяч в цель с максимального расстояния) и Slamdunk contest — конкурс по броскам сверху, где технику и эффектность оценивало жюри. На «Баскет-ГТО» можно было получить баллы за успешное прохождение баскетбольных испытаний и обменять их на призы. Завершился турнир концертом группы «Хлеб» и диджей-сетом, передает пресс-служба облправительства.
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Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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