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В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020»
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020»

11 февраля 2020 18:05
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В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.
C 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020». В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.

Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали более 450 пар из 28 регионов страны. Спортсмены будут выступать в различных возрастных группах и программах. В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые станут отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования.

Вход для зрителей по билетам.

Торжественная церемония открытия – 15 февраля в 18:00.

Подробная информация и расписание соревнований здесь, передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:   соцсети
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