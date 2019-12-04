В СК "Маяк" в Самаре состоялся фестиваль ГТО

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В фестивале приняли участие 74 человека в возрасте от 18 до 49 лет, представляющие города и районы Самарской области.Участники выполнили испытания по 6 видам многоборья ГТО.Места участников распределились следующим образом:Среди женщин VI ступени комплекса ГТО:1 место — Слепышева Мила;2 место — Евдокимова Александра;3 место- Воробьева Дарья.Среди мужчин VI ступени комплекса ГТО:1 место — Диттенбир Николай;2 место — Старостин Дмитрий;3 место — Кудрин Алексей.Среди женщин VII ступени комплекса ГТО:1 место — Федосина Екатерина;2 место — Ширявскова Виктория;3 место — Павлова Екатерина.Среди мужчин VII ступени комплекса ГТО:1 место — Болкисев Александр;2 место — Прохоров Евгений;3 место — Мафтеуца Роман.Среди женщин VIII ступени комплекса ГТО:1 место — Кривоножкина Елена;2 место — Михайлина Юлия;3 место — Зайцева Надежда.Среди мужчин VIII ступени комплекса ГТО:1 место — Трифанихин Игорь2 место — Тюнин Сергей3 место — Быкалов АлексейПобедители и призёры первенства были награждены медалями и дипломами, а также – ценными призами от министерства спорта Самарской области.Все участники получили сувенирную продукцию с символикой ГТО.Организаторы — министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и региональный оператор комплекса ГТО, передает пресс-служба минспорта СО.