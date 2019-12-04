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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В СК "Маяк" в Самаре состоялся фестиваль ГТО

4 декабря 2019 14:51
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Для лиц с нарушением слуха.
30 ноября в СК «Маяк» в Самаре состоялся областной физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» для лиц с нарушением слуха.

В фестивале приняли участие 74 человека в возрасте от 18 до 49 лет, представляющие города и районы Самарской области.

Участники выполнили испытания по 6 видам многоборья ГТО.

Места участников распределились следующим образом:

Среди женщин VI ступени комплекса ГТО:

1 место — Слепышева Мила;

2 место — Евдокимова Александра;

3 место- Воробьева Дарья.

Среди мужчин VI ступени комплекса ГТО:

1 место — Диттенбир Николай;

2 место — Старостин Дмитрий;

3 место — Кудрин Алексей.

Среди женщин VII ступени комплекса ГТО:

1 место — Федосина Екатерина;

2 место — Ширявскова Виктория;

3 место — Павлова Екатерина.

Среди мужчин VII ступени комплекса ГТО:

1 место — Болкисев Александр;

2 место — Прохоров Евгений;

3 место — Мафтеуца Роман.

Среди женщин VIII ступени комплекса ГТО:

1 место — Кривоножкина Елена;

2 место — Михайлина Юлия;

3 место — Зайцева Надежда.

Среди мужчин VIII ступени комплекса ГТО:

1 место — Трифанихин Игорь

2 место — Тюнин Сергей

3 место — Быкалов Алексей

Победители и призёры первенства были награждены медалями и дипломами, а также – ценными призами от министерства спорта Самарской области.

Все участники получили сувенирную продукцию с символикой ГТО.

Организаторы — министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и региональный оператор комплекса ГТО, передает пресс-служба минспорта СО. 
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