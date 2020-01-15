Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он уверен, что предложенные Президентом изменения носят если не революционный, то близкий к этому характер.
Хинштейн: Задача «Единой России» — сделать так, чтобы все средства при реализации Послания доходили до людей
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии.
Следователи выяснили, кто из сыновей хоккеиста Соколова убил родную мать
Принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, в том числе и надзорных органов, а также МЧС и газовых компаний.
В Самарской области усилят меры по предотвращению случаев отравления угарным газом
Осуждение конституционных изменений, безусловно, станет основной темой дискуссий по итогам Послания, считает секретарь реготделения Партии.
Дмитрий Азаров: «Единая Россия» будет нести колоссальную ответственность за максимально оперативную реализацию Послания
Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву.
Правительство России уходит в отставку
По этому случаю 14 января состоялся «Завтрак в библиотеке».
Областная научная библиотека открыла год своего 160-летия
Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей.
Самарцы могут принять участие в конкурсе на выбор талисмана предстоящей переписи населения
В Самаре состоится региональный форум «Правовая грамотность в сфере ЖКХ – основа развития гражданского общества в Самарской области»
сегодня  Среда, 15 января, 19:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/01:
USD 61.41
0.46
EUR 68.42
0.6
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию

15 января 2020 16:45
97
В нем примут участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет.
16 и 17 января в СК «Маяк» (Самара, Костромской пер., д. 15а) будет проходить первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.

В нем примут участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет.

Дисциплины – одиночное катание и танцы на льду.

Выступления с 10:00 до 18:00, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1839
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1613
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1881
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8920
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9253
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9060
Весь список
Спорт в регионе
15 января 2020  16:45
В нем примут участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет.
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
 В нем примут участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет.  Спорт в регионе
97
15 января 2020  16:25
В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча – 21 января "Крылья" сыграют с юрмальским "Спартаком", 25 января – с клубом "Богемианс.
"Крылья Советов" отправились на первый зарубежный сбор
В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча – 21 января "Крылья" сыграют с юрмальским "Спартаком", 25 января – с клубом "Богемианс .  Спорт в регионе
103
15 января 2020  13:33
Сызранские самбисты завоевали четыре медали на Всероссийском турнире
Сызранские самбисты завоевали четыре медали на Всероссийском турнире
Он собрал порядка 120 спортсменов из пяти федеральных округов России. Спорт в регионе
147
15 января 2020  10:11
Самарские Крылья Советов в ближайшее время намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном из «Химок».
Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном
Сроки и сумма контракта не сообщаются.  Спорт в регионе
413
14 января 2020  15:39
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек.
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек.   Спорт в регионе
293
13 января 2020  14:01
Самарские Крылья Советов выходят из отпуска сегодня, 13 января
Самарские Крылья Советов выходят из отпуска сегодня, 13 января
После осмотра в Москве футболисты отправятся в турецкий Белек. Спорт в регионе
666
13 января 2020  13:42
Форвард Крыльев Советов Соболев может перейти в Динамо
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо»
  Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо» Футболист перешел в самарский клуб из «Томи» в январе 2018 года. Спорт в регионе
614
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1431
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
510
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1351
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1117
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
710
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1626
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
733
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1170
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1222
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1486
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2550
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3130
Весь список

Мероприятия
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные