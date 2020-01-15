В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
15 января 2020 16:45
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В нем примут участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет.
Дисциплины – одиночное катание и танцы на льду.
Выступления с 10:00 до 18:00, передает пресс-служба облправительства.
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