В СК "Локомотив" состоится чемпионат и первенство Самарской области по гребле-индор
14 февраля 2020 20:22
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Участвуют спортсмены Самары, Сызрани, Тольятти.
Начало в 10:00, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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