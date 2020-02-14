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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В СК "Локомотив" состоится чемпионат и первенство Самарской области по гребле-индор

14 февраля 2020 20:22
108
Участвуют спортсмены Самары, Сызрани, Тольятти.
Завтра, 15 февраля, в СК "Локомотив" состоится чемпионат и первенство Самарской области по гребле-индор памяти мастера спорта России И.А.Гречина.

Участвуют спортсмены Самары, Сызрани, Тольятти.

Начало в 10:00, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:     пресс-служба минспорта СО
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