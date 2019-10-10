В Нижнем Новгороде на форуме "Россия - спортивная держава" самарские специалисты презентуют проект "Стань чемпионом"
10 октября 2019 19:50
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Кроме того, самарские специалисты (вместе с коллегами из Омска и Калининграда) презентуют федеральный проект Минспорта РФ "Стань чемпионом" - спортивное тестирование детей. Самарская область входит в лидеры по эффективности реализации этого проекта
В Самарской области проект "Стань чемпионом" стартовал в феврале этого года. При поддержке Дмитрия Азарова наш регион вошел в число пилотных, где центр спортивного тестирования детей был открыт. После запуска центр посетили глава региона и Министр спорта РФ Павел Колобков.
В июне в Самаре, во время проведения Российско-Китайских летних молодежных игр, проект "Стань чемпионом" демонстрировался китайской делегации.
На сегодня спортивное тестирование бесплатно прошли более 2000 детей. За это время увеличилось количество тестов, что позволяет дать более подробную информацию о физическом состоянии ребенка, его потенциале и предрасположенности к тому, или иному виду спорта, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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