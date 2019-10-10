В Нижнем Новгороде на форуме "Россия - спортивная держава" самарские специалисты презентуют проект "Стань чемпионом"

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Кроме того, самарские специалисты (вместе с коллегами из Омска и Калининграда) презентуют федеральный проект Минспорта РФ "Стань чемпионом" - спортивное тестирование детей. Самарская область входит в лидеры по эффективности реализации этого проектаВ Самарской области проект "Стань чемпионом" стартовал в феврале этого года. При поддержкенаш регион вошел в число пилотных, где центр спортивного тестирования детей был открыт. После запуска центр посетили глава региона и Министр спорта РФВ июне в Самаре, во время проведения Российско-Китайских летних молодежных игр, проект "Стань чемпионом" демонстрировался китайской делегации.На сегодня спортивное тестирование бесплатно прошли более 2000 детей. За это время увеличилось количество тестов, что позволяет дать более подробную информацию о физическом состоянии ребенка, его потенциале и предрасположенности к тому, или иному виду спорта, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО