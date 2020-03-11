В "Ипподром Арене" состоялось первенство Самарской области по керлингу
11 марта 2020 17:54
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У девушек победу одержала команда "Адреналин" (Безпризорнова Ирина, Богатова Софья, Богатова Полина, Кунц Валерия).
У юношей 1 место - "Форсаж" (Шерстнёв Иван, Лыков Андрей, Лыков Евгений).
Вне зачета выступили две команды - колясочников - "Олимп" и "Галактика". Победителем стал "Олимп". В этой дисциплине проводился отбор на чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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