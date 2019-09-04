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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В 1/16 финала Олимп-Кубка России "Крылья Советов" сыграют с московским "Торпедо"

4 сентября 2019 22:13
85
На этой стадии все команды Премьер-лиги матчи проводят на выезде.
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России. "Крылья Советов" сыграют с московским "Торпедо".

На этой стадии все команды Премьер-лиги матчи проводят на выезде.

Игры 1/16 финала запланированы на 25-26 сентября. Победитель встретится с сильнейшим в паре, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Спорт в регионе
4 сентября 2019  22:13
На этой стадии все команды Премьер-лиги матчи проводят на выезде.
В 1/16 финала Олимп-Кубка России "Крылья Советов" сыграют с московским "Торпедо"
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