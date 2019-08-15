Тольяттинский боксер - победитель международного турнира

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В составе сборной РФ выступал спортсмен тольяттинской МБУДО СДЮСШОР № 11 «Бокс», кандидат в мастера спорта(тренер — Гогия Деви Раиндович).По ходу турнира весовой категории 52 кг Раял провёл три боя, одержав победу над боксерами из Финляндии, Германии и Польши. В итоге Мамедов завоевал золото, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО