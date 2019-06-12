Стартовал приём заявок на билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу
12 июня 2019 19:05
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Заявки будут приниматься в течение месяца, до 12 июля. В июле-августе болельщики узнают, какие билеты были зарезервированы для них, и должны будут оплатить их.
В декабре 2019 года подать заявки на билеты смогут болельщики национальных сборных, которые вышли в финальную стадию турнира через европейскую квалификацию. В апреле 2020 года начнётся приём заявок от фанатов команд, прошедших в финальную стадию через стыковые матчи.
Ранее УЕФА назвал цены на билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу.
Матчи Евро-2020 пройдут в двенадцати городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
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