Сергей Николаев из Самары - чемпион России по велоспорту в групповой горной гонке
15 апреля 2019 16:07
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Первое место занял самарский спортсмен Сергей Николаев (СШОР №7), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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