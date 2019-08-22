Сегодня состоялось выездное совещание по вопросу лыжной базы в Сызрани

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Совместно с родителями, тренерами, городской федерацией лыжных гонок, администрацией Сызрани осмотрели помещение и обсудили возможности решения проблемы.Есть 2 варианта - капремонт или строительство нового здания на территории спортбазы СШОР-2, где рядом есть лыжные трассы.Окончательное решение будет принято с учетом мнения родителей и тренерского состава."Мы рады, что минспорт на проблему обратил внимание, нас услышали. Был конструктивный разговор. Надеемся, что вопрос будет решен", - отметила Екатерина Белоусова, глава родительского комитета, передает пресс-служба минспорта СО.