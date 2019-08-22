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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня состоялось выездное совещание по вопросу лыжной базы в Сызрани

22 августа 2019 22:14
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На днях родители юных спортсменов и тренеры попросили обратить внимание на неудовлетворительное состояние помещения.
Сегодня прошло выездное совещание по вопросу лыжной базы в Сызрани. На днях родители юных спортсменов и тренеры попросили обратить внимание на неудовлетворительное состояние помещения.

Совместно с родителями, тренерами, городской федерацией лыжных гонок, администрацией Сызрани осмотрели помещение и обсудили возможности решения проблемы.

Есть 2 варианта - капремонт или строительство нового здания на территории спортбазы СШОР-2, где рядом есть лыжные трассы.

Окончательное решение будет принято с учетом мнения родителей и тренерского состава.

"Мы рады, что минспорт на проблему обратил внимание, нас услышали. Был конструктивный разговор. Надеемся, что вопрос будет решен", - отметила Екатерина Белоусова, глава родительского комитета, передает пресс-служба минспорта СО. 
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