Самарские спортсмены выиграли 9 медалей Кубка мира по кикбоксингу

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Второе по значимости в мире соревнование в любительском кикбоксинге собрало на рингах спорткомплекса села Витязево под Анапой более 1300 файтеров из 27-ми стран. Столь высокое представительство объясняется тем, что медали разыгрывались во всех возрастных категориях – от юношей и девушек до взрослых во всех разделах кикбоксинга, в том числе, в самых зрелищных «point fighting» и «К-1». Сборная команда Самарской области была представлена юниорским и юношеским составом, в основном бойцами самарского клуба единоборств «Витязь» (тренер команды Михаил Яковлевич Борок).В результате упорных боев победы в своих категориях одержали Тимур Лебедкин, Кирилл Черняев и Данил Яковенко. Им были вручены кубки и медали с бриллиантом (не случайно в названии турнира присутствует слово «diamond»). Серебряные награды завоевали Алексей Чукманов и Кристина Хакимова, бронзовые – Евгений Ичетовкин и Владислав Пименов. Две медали у Александра Майера — «серебро» в лайт-контакте и «бронза» в фулл-контакте с лоу-киком, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО