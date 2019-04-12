Самарские рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы завоевали командное «золото» Первенства мира по фехтованию в Польше
12 апреля 2019 18:33
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Победитель Первенств Европы и мира Кирилл Бородачев, серебряный призер юниорского этапа Кубка мира, обладатель юниорского Кубка мира Антон Бородачев (оба - представители ЦСКА/Самара) и серебряный призер Первенства Европы среди юниоров Иван Трошин, а также Владислав Мыльников стали обладателями командного «золота».
На старте турнира российская команда одержала крупные победы над сборными Болгарии (45:27), Дании (45:22) и Сингапура (45:17). В полуфинале россияне встретились с командой из США – 45:32. В финальной встрече одолели французов – 45:38.
«Фехтовать за первое место тоже было непросто. Казалось бы, раз мы обыграли прямых конкурентов - сборную США, то с французами должны справиться легко. Однако, видимо ответственность сделала свое дело: ребята в финале очень нервничали и боролись скорее сами с собой. Мы с Владиславом Юрьевичем Павловичем всю встречу пытались их из этого состояния вытащить. Необходимо было, чтобы они включились и начали фехтовать. Это и было основной сложностью. А в целом ребята бились сегодня просто прекрасно. Кирилл Бородачев - однозначный лидер. Боец до мозга костей с железобетонным характером. И ребята не отставали: сделали все, чтобы победить», - сказал старший тренер юниорской сборной команды по мужской рапире Вячеслав Поздняков представителю Федерации фехтования России, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: Федерация фехтования России/ ЦСКА/Самара
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