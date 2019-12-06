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Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Урал"
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Урал"

6 декабря 2019 14:42
86
Эта игра пройдет на
В рамках 19-го тура РПЛ "Крылья Советов" примут "Урал" из Екатеринбурга. Эта игра пройдет на "Самара Арене" в воскресенье, 8 декабря, в 15:00. Организаторы матча подготовили для болельщиков развлекательную программу, которая будет выдержана в тематике Нового года.

Проход на стадион будет открыт за час до начала матча. На Gate 2 болельщиков ждёт комплимент от клуба – горячий напиток и колбаски гриль. Также на этом входе зрителей будет развлекать духовой оркестр.

На Gate 2 и 3 будут работать матчевые фотозоны и точки по нанесению аквагрима.

Откроет матч первым ударом по мячу экс-наставник "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев, который в числе других главных действующих лиц бронзового сезона 2004 года приглашен на игру. В перерыве матча в чаше стадиона пройдет чествование игроков того яркого сезона – Алексея Полякова, Карена Дохояна, Омари Тетрадзе, Огнена Коромана, Дмитрия Кудряшова, Антона Бобра, Андрея Каряки, Сергея Виноградова и Робертаса Пошкуса. Перед игрой запланирована автограф-сессия – время и место будут сообщены дополнительно.

Также в чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крылья Советов", а в перерыве матча пройдет конкурс для болельщиков от одного из партнеров клуба, передает пресс-служба ФК "КС". 
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