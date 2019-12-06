Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Урал"

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Проход на стадион будет открыт за час до начала матча. На Gate 2 болельщиков ждёт комплимент от клуба – горячий напиток и колбаски гриль. Также на этом входе зрителей будет развлекать духовой оркестр.На Gate 2 и 3 будут работать матчевые фотозоны и точки по нанесению аквагрима.Откроет матч первым ударом по мячу экс-наставник "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев, который в числе других главных действующих лиц бронзового сезона 2004 года приглашен на игру. В перерыве матча в чаше стадиона пройдет чествование игроков того яркого сезона – Алексея Полякова, Карена Дохояна, Омари Тетрадзе, Огнена Коромана, Дмитрия Кудряшова, Антона Бобра, Андрея Каряки, Сергея Виноградова и Робертаса Пошкуса. Перед игрой запланирована автограф-сессия – время и место будут сообщены дополнительно.Также в чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крылья Советов", а в перерыве матча пройдет конкурс для болельщиков от одного из партнеров клуба, передает пресс-служба ФК "КС".