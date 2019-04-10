Рапирист из Самары Кирилл Бородачев – победитель Первенства мира по фехтованию в Польше
10 апреля 2019 19:19
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В финале турнира армеец сразился с соотечественником Владиславом Мельниковым. Встреча прошла в равной борьбе, однако при счете 11:11 Бородачеву удалось нанести три укола кряду. Мельников смог ответить лишь одним уколом, после чего спортсмен ЦСКА нанес 15-й укол и завершил встречу - 15:12.
Обладателями бронзовых наград стали Руй Фуджикура (Япония) и Мохамед Хамза (Египет), передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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