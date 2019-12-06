По итогам 2019 года жигулевские гиревики завоевали 31 медаль
6 декабря 2019 14:31
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Пикуль Денис завоевал золото в длинном цикле в весовой категории до 63 кг, показав с гирями 24 кг результат 71 очко. Также он победил в двоеборье в весовой категории до 63 кг , набрав в сумме толчка и рывка 221,5 очков. Пикуль в этом году выиграл серебряную медаль на первенстве России среди младших юношей, серебро и золото на 3-м этапе кубка мира в Санкт-Петербурге.
Никитин Дмитрий, обладатель двух золотых медалей на 3-м этапе Кубка мира, в двоеборье завоевал золото в весовой категории 73+ кг с результатом 233.5 очка.
Среди женщин в весовой категории до 63 кг выступила Голодяева Елена. Ее результат намного превысил норматив кандидата в мастера спорта. В этом году она уже становилась чемпионкой России среди старших девушек и завоевала две золотые медали на 3-м этапе Кубка мира. Это было её первое выступление среди взрослых спортсменок.
Бахтова Ирина стала бронзовым призером, пропустив вперед только двух мастеров спорта международного класса и превысив личный рекорд на 7 очков. Этот год стал для неё результативным как никогда. В этом году она выполнила норматив мастера спорта России, стала призёром на первенстве России среди юниоров и на Кубке России среди взрослых спортсменок, уверенно вошла в состав сборной России. Завоевала серебряные медали на первенстве Европы в Германии и на первенстве мира в Сербии.
Усатов Николай впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Перворазрядник Лосенков Иван уже имел в этом году две золотых медали на 3-м этапе Кубка мира среди юношей с гирями 24 кг. На этот раз он выступал среди взрослых спортсменов с гирями 32 кг. Основной его задачей было выполнить норматив кандидата в мастера спорта , но 16-летний юный богатырь дал бой своим взрослым соперникам и завоевал бронзовую медаль в двоеборье в весовой категории свыше 95 кг (результат 184 очка). Всего 6 очков не хватило Ивану до выполнения норматива мастера спорта.
Отлично выступили и другие молодые жигулевские спортсмены — Дятлова Екатерина, Степанов Артемий, Ливенцов Олег и Сафин Кайрат. И хотя они не заняли призовые места среди более старших соперников, но показали результаты, дающие им возможность бороться среди своих сверстников за призы на первенстве России.
Очень драматично сложилась борьба в «Эстафете поколений». Пять человек от каждой команды должны выполнять упражнение «толчок» по три минуты. Пять команд вышли на помосты и буквально до последнего этапа было не ясно, как распределятся места. Кужинов Артём, Терещенко Никита, Никитин Дмитрий, Лосенков Иван выложились полностью на своих этапах, но эстафету на последний этап передали только третьими. На последнем этапе эстафету перехватил Балдин Александр, мастер спорта, неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований. Уже через полторы минуты он вышел вперёд и не дал ни одного шанса соперникам на победу. Ещё пять золотых медалей у команды Самарской области за победу в эстафете.
В рамках турнира проходили соревнования и среди детей «Путь к Олимпу», в которых приняли участие жигулевские спортсмены. Пять юных гиревиков впервые вышли на помост на соревнованиях столь высокого ранга и получили памятные медали «За первый выход на помост на всероссийских соревнованиях». Все жигулевцы показали отличные результаты и не стушевались перед более именитыми соперниками.
В общекомандном зачете «Кубка Губернатора Калужской области по гиревому спорту» Самарская область заняла 3 место.
По итогам 2019 года жигулёвские спортсмены завоевали 31 медаль на всероссийских и международных соревнованиях в личном первенстве. Это несомненный успех наших спортсменов.
В феврале жигулевцы а будут состязаться на первенстве России (Сургут), где также будет идти борьба за место в сборной России для поездки на первенство Европы, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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