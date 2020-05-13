Первое интервью нового директора сызранской СШОР №2 Ларисы Шлепп
13 мая 2020 19:43
228
"Работа в "Мега-Ладе" и технической школе дала мне большой опыт"
— Вас уже представили коллективу?
— Официального представления не было. Оно состоится, как только ограничения, связанные с пандемией, будут сняты.
— Вы пять лет занимали должность заместителя директора областной Спортивной технической школы в Тольятти и почти 10 лет проработали замдиректора клуба "Мега-Лада" (Тольятти). За это время какую бы вы поставили себе оценку как руководителю?
— Оценивать мою работу может только мое прежнее руководство или специалисты со стороны. Но если я на протяжении стольких лет занимала такие ответственные позиции, а сейчас получила от министерства спорта Самарской области предложение занять должность директора СШОР № 2 и мне доверили непростой участок работы, то, наверное, мой профессиональный уровень оценивают высоко.
— Тогда выделите самые важные за это время события в жизни "Мега-Лады" и спортивной технической школы.
— Работая в профессиональном клубе "Мега-Лада" и спортивной технической школе, мы вместе с коллегами очень многое сделали для совершенствования системы подготовки местных мотогонщиков, развития и популяризации мотогонок в Тольятти, Самарской области и России. Директор школы и СК "Мега-Лада" Алексей Анатольевич Степанов всегда ставил перед коллективом амбициозные задачи. В спортшколе же мы успешно готовили резерв для команды "Мега-Лада", делали все необходимое, чтобы у ребят были комфортные и современные условия. В частности, смогли обновить мотоциклы, на которых они тренировались.
Команда "Мега-Лады" стабильно показывала высокий результат в чемпионатах России и по мотогонкам на льду и по спидвею на гаревой дорожке. А на протяжении многих лет на СТК имени А. Степанова мы проводили крупнейшие российские и международные соревнования. Уровень и качество их организации отмечали участники, болельщики, всероссийская и международная федерации мотоциклетного спорта. Не случайно летом 2019 года, впервые в истории отечественного мотоспорта, СТК имени А. Степанова, СК "Мега-Лада", Тольятти и Самарской области было доверено право проведения финала командного Кубка мира по спидвею FIM Speedway of Nations. Мероприятию предшествовала серьезная подготовка. Это была очень ответственная и масштабная задача, с которой мы справились. На мой взгляд, заслуженно по итогам года федерация мотоциклетного спорта России признала СК "Мега-Лада" лучшим в стране организатором гонок на гаревой дорожке.
Резюмируя, скажу, что работа в двух этих организациях дала мне разносторонний и богатый опыт.
Шаг вперед
— Вы начиная с 30 марта руководите СШОР № 2. Как это сейчас происходит, в режиме онлайн? Встречались ли вы с прежним директором — Михаилом Фоминым, чтобы он ввел вас в курс дела? И за время руководства насколько хорошо вы успели познакомиться — заочно или очно — с тренерско-административным коллективом СШОР № 2 и оценить материально-техническую базу спортучреждения?
— Со многими сотрудниками школы успела лично познакомиться, посетила объекты, закрепленные за СШОР № 2. Пока в связи с действующими ограничительными мерами коллектив школы работает удаленно — общаемся по телефону и через мессенджеры. С Михаилом Николаевичем Фоминым мы встречались, обсудили ряд интересующих меня вопросов. Он адекватный и грамотный руководитель, погруженный в спортивную тему. И ему даже сейчас, после ухода из СШОР № 2, небезразлична судьба школы, ее сотрудников, тренеров и спортсменов. Михаил Николаевич выразил готовность всегда быть на связи, чем-то помогать, если это будет нужно школе.
— Долго думали над предложением министра спорта Дмитрия Шляхтина возглавить СШОР № 2? Рассматриваете ли это назначение как повышение, шаг вперед по карьерной лестнице?
— Решение приняла быстро. На предыдущем месте работы за десять лет сделано многое, работа выстроена, и я понимала, что надо двигаться дальше. Однозначно, для меня это шаг вперед. Чем сложнее задачи, тем мне интереснее.
— Какие задачи перед вами поставил Дмитрий Шляхтин?
— Задачи всех государственных спортивных школ олимпийского резерва, в принципе, идентичны и мне понятны. Но вместе с тем у СШОР № 2 есть и своя особенность. Это школа с богатой 70-летней историей, неотъемлемая часть жизни города Сызрани, всего областного спорта и региональной системы подготовки спортивного резерва. Моя основная задача - обеспечить не только дальнейшую эффективную работу спортшколы, но и ее поступательное развитие. Сделать так, чтобы она функционировала на благо жителей города, губернии, привлекала в спорт детей и молодежь, готовила спортсменов высокого уровня. И чтобы у занимающихся в СШОР № 2 были необходимые для этого условия.
"Прошлый год получился для СШОР № 2 непростым"
— На протяжении определенного времени сызранская СШОР № 2 постоянно попадала в областную и даже федеральную ленту новостей: то школа получала грант на развитие гребного спорта, то обрушилась крыша ангара для лодок, то умерла спортсменка. Знали ли вы об этом?
— Конечно, знала. Мы работаем в одной отрасли, следим за новостями — радуемся успехам коллег и переживаем, если у них случаются какие-то инциденты или проблемы. Никто не застрахован от определенного рода ситуаций и обстоятельств. Действительно, прошлый год получился для СШОР № 2 крайне непростым. Но меня это не смущало, когда я принимала решение возглавить школу. СШОР № 2 — это, в первую очередь, не негативные события, а сильный тренерский состав, талантливые спортсмены, которые регулярно добиваются побед на региональном, всероссийском и международном уровнях, входят в сборные команды области и России. Надеюсь, в будущем наша школа будет попадать в ленту новостей только в позитивном ключе.
— В спортивной технической школе было одно отделение и всего 100 учащихся. Не будет ли вам сложно руководить главной спортивной школой Сызрани, имеющей 16 отделений и более 2500 учащихся?
— У меня есть руководящий опыт работы в государственной спортивной школе и профессиональном спортивном клубе, опыт решения задач по различным направлениям. Да, должность директора спортшколы, одной из крупнейших в регионе, для меня — это новый этап в жизни и большая ответственность. Но я не боюсь брать ответственность на себя. Если ты уверен в своих силах, понимаешь, что и как нужно делать, грамотно выстраиваешь систему работы и управления учреждения, то не важно, сколько занимающихся — 100 или 2500.
— Какими будут ваши первые шаги на новом посту?
— Я увидела много потенциальных точек роста в школе. Некоторые процессы, считаю, необходимо модернизировать. Я стараюсь работать системно — с этого и начнем. На начальном этапе необходимо пересмотреть организационную структуру учреждения. Кардинальных изменений не будет. Но переподчинение внутри школы сделать необходимо для более эффективного взаимодействия.
— Для Сызрани вы — человек новый и со "стороны". На ваш взгляд, это недостаток или преимущество?
— Преимущество.
— Вы приведете в СШОР № 2 свою команду — заместителей, финансиста, юриста и т.д.?
— С администрацией школы я познакомилась, коллектив рабочий. Пока никаких кадровых решений не планирую — посмотрим всех специалистов в работе, в выполнении поставленных задач.
СШОР № 2 — это, в первую очередь, сильный тренерский состав, талантливые спортсмены, которые регулярно добиваются побед на региональном, всероссийском и международном уровнях, входят в сборные команды области и России
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2326
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2002
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2299
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9255
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9645
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9418
Спорт в регионе
13 мая 2020 20:45
Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, как прошёл с ростовчанами путь от первого дивизиона до завоевания Кубка России и победы в матче Лиги... Спорт в регионе
193
13 мая 2020 19:43
«Моя задача - обеспечить поступательное развитие СШОР №2» Спорт в регионе
228
13 мая 2020 15:32
"Крылья Советов" в этом турнире представлял киберспортсмен Давид Голетиани – болельщик "Крыльев" из Москвы. Спорт в регионе
270
Спортивные достижения
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
460
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1192
23 февраля 2020 00:11
В День святого Валентина 14 февраля в регионе поженились более 160 пар. Спортивные достижения
535
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
720
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
964
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
982
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
997
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
851
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
891
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2571
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1935
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2527
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2761
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2907
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3366
Мероприятия