Первое интервью нового директора сызранской СШОР №2 Ларисы Шлепп

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— Официального представления не было. Оно состоится, как только ограничения, связанные с пандемией, будут сняты.— Оценивать мою работу может только мое прежнее руководство или специалисты со стороны. Но если я на протяжении стольких лет занимала такие ответственные позиции, а сейчас получила от министерства спорта Самарской области предложение занять должность директора СШОР № 2 и мне доверили непростой участок работы, то, наверное, мой профессиональный уровень оценивают высоко.— Работая в профессиональном клубе "Мега-Лада" и спортивной технической школе, мы вместе с коллегами очень многое сделали для совершенствования системы подготовки местных мотогонщиков, развития и популяризации мотогонок в Тольятти, Самарской области и России. Директор школы и СК "Мега-Лада" Алексей Анатольевич Степанов всегда ставил перед коллективом амбициозные задачи. В спортшколе же мы успешно готовили резерв для команды "Мега-Лада", делали все необходимое, чтобы у ребят были комфортные и современные условия. В частности, смогли обновить мотоциклы, на которых они тренировались.Команда "Мега-Лады" стабильно показывала высокий результат в чемпионатах России и по мотогонкам на льду и по спидвею на гаревой дорожке. А на протяжении многих лет на СТК имени А. Степанова мы проводили крупнейшие российские и международные соревнования. Уровень и качество их организации отмечали участники, болельщики, всероссийская и международная федерации мотоциклетного спорта. Не случайно летом 2019 года, впервые в истории отечественного мотоспорта, СТК имени А. Степанова, СК "Мега-Лада", Тольятти и Самарской области было доверено право проведения финала командного Кубка мира по спидвею FIM Speedway of Nations. Мероприятию предшествовала серьезная подготовка. Это была очень ответственная и масштабная задача, с которой мы справились. На мой взгляд, заслуженно по итогам года федерация мотоциклетного спорта России признала СК "Мега-Лада" лучшим в стране организатором гонок на гаревой дорожке.Резюмируя, скажу, что работа в двух этих организациях дала мне разносторонний и богатый опыт.— Со многими сотрудниками школы успела лично познакомиться, посетила объекты, закрепленные за СШОР № 2. Пока в связи с действующими ограничительными мерами коллектив школы работает удаленно — общаемся по телефону и через мессенджеры. С Михаилом Николаевичем Фоминым мы встречались, обсудили ряд интересующих меня вопросов. Он адекватный и грамотный руководитель, погруженный в спортивную тему. И ему даже сейчас, после ухода из СШОР № 2, небезразлична судьба школы, ее сотрудников, тренеров и спортсменов. Михаил Николаевич выразил готовность всегда быть на связи, чем-то помогать, если это будет нужно школе.— Решение приняла быстро. На предыдущем месте работы за десять лет сделано многое, работа выстроена, и я понимала, что надо двигаться дальше. Однозначно, для меня это шаг вперед. Чем сложнее задачи, тем мне интереснее.— Задачи всех государственных спортивных школ олимпийского резерва, в принципе, идентичны и мне понятны. Но вместе с тем у СШОР № 2 есть и своя особенность. Это школа с богатой 70-летней историей, неотъемлемая часть жизни города Сызрани, всего областного спорта и региональной системы подготовки спортивного резерва. Моя основная задача - обеспечить не только дальнейшую эффективную работу спортшколы, но и ее поступательное развитие. Сделать так, чтобы она функционировала на благо жителей города, губернии, привлекала в спорт детей и молодежь, готовила спортсменов высокого уровня. И чтобы у занимающихся в СШОР № 2 были необходимые для этого условия.— Конечно, знала. Мы работаем в одной отрасли, следим за новостями — радуемся успехам коллег и переживаем, если у них случаются какие-то инциденты или проблемы. Никто не застрахован от определенного рода ситуаций и обстоятельств. Действительно, прошлый год получился для СШОР № 2 крайне непростым. Но меня это не смущало, когда я принимала решение возглавить школу. СШОР № 2 — это, в первую очередь, не негативные события, а сильный тренерский состав, талантливые спортсмены, которые регулярно добиваются побед на региональном, всероссийском и международном уровнях, входят в сборные команды области и России. Надеюсь, в будущем наша школа будет попадать в ленту новостей только в позитивном ключе.— У меня есть руководящий опыт работы в государственной спортивной школе и профессиональном спортивном клубе, опыт решения задач по различным направлениям. Да, должность директора спортшколы, одной из крупнейших в регионе, для меня — это новый этап в жизни и большая ответственность. Но я не боюсь брать ответственность на себя. Если ты уверен в своих силах, понимаешь, что и как нужно делать, грамотно выстраиваешь систему работы и управления учреждения, то не важно, сколько занимающихся — 100 или 2500.— Я увидела много потенциальных точек роста в школе. Некоторые процессы, считаю, необходимо модернизировать. Я стараюсь работать системно — с этого и начнем. На начальном этапе необходимо пересмотреть организационную структуру учреждения. Кардинальных изменений не будет. Но переподчинение внутри школы сделать необходимо для более эффективного взаимодействия.— Преимущество.— С администрацией школы я познакомилась, коллектив рабочий. Пока никаких кадровых решений не планирую — посмотрим всех специалистов в работе, в выполнении поставленных задач.СШОР № 2 — это, в первую очередь, сильный тренерский состав, талантливые спортсмены, которые регулярно добиваются побед на региональном, всероссийском и международном уровнях, входят в сборные команды области и России