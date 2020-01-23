На чемпионате Европы зажигает 40-летняя фигуристка. В шоке даже Слуцкая

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— Ущипните меня! На чемпионате Европы в 40 лет, — написала в соцсети Слуцкая. — Решила посмотреть недавно начавшийся чемпионат Европы. Сначала всё было как обычно, но потом в паре вышла девушка Зои Джонс, которая, оказывается, младше меня всего на один год! Я вспомнила её, вспомнила, как в 2001 году она выступала со мной на чемпионате Европы, тогда ещё, как и я, в одиночном катании.Слуцкая также призналась, что Джонс стала для неё ещё одним примером стойкости и веры в себя.Зои Джонс до 2015 года выступала в женском одиночном катании, где добилась звания двукратной чемпионки Великобритании.С 2016 года выступает в паре с Кристофером Бояджи. На чемпионате Европы, который сейчас проходит в Австрии, пара идёт на 11-м месте после короткой программы.Фото: соцсети