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На УСЦ "Чайка" состоялась ночная лыжная гонка.Более 150 участников, дистанции 5 и 10 километров.Это первый из трех стартов в рамках марафона "Сокольи горы" - впереди гонки 1 и 2 февраля, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО