На УСЦ "Чайка" состоялась ночная лыжная гонка
31 января 2020 14:55
97
На УСЦ "Чайка" состоялась ночная лыжная гонка.
Более 150 участников, дистанции 5 и 10 километров.
Это первый из трех стартов в рамках марафона "Сокольи горы" - впереди гонки 1 и 2 февраля, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1908
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1685
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1953
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8989
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9284
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9118
Спорт в регионе
31 января 2020 14:55
Это первый из трех стартов в рамках марафона "Сокольи горы". Спорт в регионе
97
31 января 2020 13:47
В начале марта здесь пройдет первенство России по спортивному туризму. Спорт в регионе
103
31 января 2020 11:36
В этом году заявки на участие в марафоне «Сокольи горы» подали более 900 спортсменов. Спорт в регионе
155
31 января 2020 11:02
У Самарской области есть все шансы развиваться в этом направлении. Спорт в регионе
150
30 января 2020 22:56
В 2019 году в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций. Спорт в регионе
277
30 января 2020 14:45
Появление такой площадки позволит Самаре в начале марта принять первенство России по спортивному туризму. Спорт в регионе
311
30 января 2020 14:28
В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020. Спорт в регионе
200
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
498
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2072
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
776
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1734
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1393
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
970
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
989
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1459
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1526
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1804
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2923
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3484
Мероприятия