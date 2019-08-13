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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Максим и Елена Гоголевы - призеры чемпионата России по маунтинбайку

13 августа 2019 15:15
78
В соревнованиях женщин Елена Гоголева заняла второе место. У мужчин Максим Гоголев завоевал бронзу.
В Ижевске состоялся чемпионат России по велоспорту — маунтинбайку (кросс кантри марафон).

В соревнованиях женщин Елена Гоголева заняла второе место. У мужчин Максим Гоголев завоевал бронзу, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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