"Крылья Советов" завершили второй сбор

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Тренерский штаб "Крыльев" дал игрокам несколько выходных дней. Во время второго сбора наша команда провела четыре матча. "Крылья Советов" сыграли вничью с "Чайкой" (2:2, голы – Голенков, Гынсарь), "Динамо Брест" (1:1, гол на счету Радонича), "Раннерсом" (2:2, голы – Попович, Терехов) и обыграли "Нефтехимик" (2:1, голы – Голенков, Чернов).В составе нашей команды во время второго сбора произошел ряд изменений. "Крылья Советов" пополнили алжирский защитник Мехди Зеффан, словенский полузащитник Денис Попович и российские игроки – голкипер Евгений Фролов и полузащитник Сергей Иванов. "Крылья" покинули Александр Соболев ("Спартак", аренда до конца сезона), Раду Гынсарь ("Хапоэль Кирьят-Шмона", аренда до конца сезона), Денис Якуба ("Чертаново", аренда до конца сезона), Геннадий Киселев ("Ротор", аренда до конца сезона).Подготовку к весенней части сезона самарцы возобновят 13 февраля, когда отправятся в Испанию на третий сбор. Он продлится 9 дней. Во время этого сбора планируется проведение четырех контрольных матчей, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"