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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" в упорной борьбе уступили тульскому "Арсеналу" – 2:3

20 июля 2019 21:03
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Следующий матч самарцы проведут 15 июля на выезде в Уфе против одноименной команды.
В матче второго тура РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 15 780 зрителей, в упорной борьбе уступили тульскому "Арсеналу" – 2:3.

В середине первого тайма гости смогли забить в ворота Сергей Рыжикова два безответных мяча. На 22-й минуте счет открыл Сергей Ткачев, а спустя две минуты голкипер самарцев капитулировал после удара Кангвы – 0:2.

Перед перерывом команда Миодрага Божовича один мяч отыграла. На 43-й минуте после подачи от Антона красивым ударом через себя ворота "Арсенала" поразил Александр Соболев – 1:2. Отметим, что для нашего нападающего это уже третий мяч в первых двух турах чемпионата.

Во второй половине соперники обменялись забитыми мячами. На 52-й минуте отрыв в два мяча у гостей восстановил Тудорие, а спустя четыре минуты с нескольких метров ворота "Арсенала" расстрелял Тарас Бурлак – 2:3.

В итоге 3:2, победа "Арсенала" и первое поражение "Крыльев" в новом сезоне. Следующий матч самарцы проведут 15 июля на выезде в Уфе против одноименной команды, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 
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