"Крылья Советов" в 1/4 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу уступили бразильскому "Фламенго" - 2:4
26 октября 2019 19:17
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ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
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Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
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Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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БК «Самара» в Ижевске переиграла «Купол-Родники» — 88:83 Спорт в регионе
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В личном зачете у Александра Лифанова - золото. Лифанов, Фролов, Илья Шугаров (Москва) заняли 1 место в командном зачете. Спорт в регионе
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26 октября 2019 19:17
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26 октября 2019 19:12
Четыре мяча на счету воспитанника "КС-ЦПФ" Бахадура Соколова, еще один мяч у "Крыльев" забил Владислав Тюрин. Спорт в регионе
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24 октября 2019 23:14
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24 октября 2019 14:35
В спортивном зале катка «Салют» установлены современные тренажеры, а профессиональную заточку коньков теперь можно делать на электронном станке... Спорт в регионе
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Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
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