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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" проиграли в Ростове-на-Дону – 0:1

13 августа 2019 16:18
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Единственный гол самарцы пропустили на 33-й минуте
В матче пятого тура чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Ростове-на-Дону с минимальным счетом уступили местному "Ростову" – 0:1.

Единственный гол самарцы пропустили на 33-й минуте. Алексей Ионов сделал пас в центр штрафной на Эльдора Шомуродова, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.

В итоге 0:1, четвертое подряд поражение "Крыльев". Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в Екатеринбурге 17 августа против местного "Урала", передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 
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