"Крылья Советов" проиграли в Ростове-на-Дону – 0:1

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Единственный гол самарцы пропустили на 33-й минуте. Алексей Ионов сделал пас в центр штрафной на Эльдора Шомуродова, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.В итоге 0:1, четвертое подряд поражение "Крыльев". Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в Екатеринбурге 17 августа против местного "Урала", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"