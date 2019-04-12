"Крылья Советов" одержали первую за шесть лет победу над "Рубином" – 1:0

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Антон Зиньковский на 56-й минуте нанес фантастический по красоте удар в дальний угол с 25 метров. Этот забитый мяч стал первым для молодого полузащитника в футболке "Крыльев".Сегодняшняя победа стала для "Крыльев" первой над "Рубином" за последние шесть лет.После матча Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов" и автора гола Антона Зиньковского с победой.Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 20 апреля в Москве против "Динамо", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС".