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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" – "Уфа": День кино на "Самара Арене"

26 ноября 2019 22:33
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Эта встреча будет посвящена Дню кино. Матчевая афиша выполнена в стиле культового фильма
В субботу, 30 ноября в 15:00 "Крылья Советов" на "Самара Арене" сыграют с "Уфой". Эта встреча будет посвящена Дню кино. Матчевая афиша выполнена в стиле культового фильма "Люди в чёрном". Также в стилистике кино будет представлены игровые составы на табло и в соцсетях клуба.

На трибунах стадиона болельщиков будут развлекать персонажи – герои кинофильмов. Все поклонники футбола могут сфотографироваться с ними на трибунах А, С и D. В чаше стадиона будут звучать мелодии из популярных кинофильмов.

Также все болельщики могут поучаствовать в конкурсе репостов в группе Вконтакте.

Победитель получит 2 билета на матч "Крылья Советов" – "Уфа" и 2 билета на сеанс нового фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" в кинотеатре ZOOM Cinema.

Итоги будут подведены в четверг, 28 ноября, передает пресс-служба ФК "КС". 
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