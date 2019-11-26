"Крылья Советов" – "Уфа": День кино на "Самара Арене"

25

На трибунах стадиона болельщиков будут развлекать персонажи – герои кинофильмов. Все поклонники футбола могут сфотографироваться с ними на трибунах А, С и D. В чаше стадиона будут звучать мелодии из популярных кинофильмов.Также все болельщики могут поучаствовать в конкурсе репостов в группе Вконтакте.Победитель получит 2 билета на матч "Крылья Советов" – "Уфа" и 2 билета на сеанс нового фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" в кинотеатре ZOOM Cinema.Итоги будут подведены в четверг, 28 ноября, передает пресс-служба ФК "КС".